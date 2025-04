Ilgiorno.it - Sondrio guarda avanti. Dal film Shrek all’Ai: obiettivo creatività digitale

Dafatto dai primi artigiani digitali fino all’Intelligenza artificiale: la vita di Luca Prasso raccontata agrazie ad un’iniziativa organizzata daDomani, con il supporto di The Liquid Factory, Confindustria Lecco ee dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di. Nella suggestiva cornice di Confindustria,Domani ha ospitato un evento speciale con Luca Prasso, veterano dell’animazione 3D ed esperto di Ai generativa, per una serata intitolata "From artisanalto generative". Un’occasione unica per scoprire come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo della, un viaggio dai contenuti "artigianali" generati con il computergenerativa. Prasso ha aperto la sua presentazione raccontando il suo straordinario percorso professionale, "cominciato nel 1986 in uno studio di grafica a Verona.