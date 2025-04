Week end 5-6 aprile a Firenze e in Toscana | musei gratis Half Marathon eventi

Week end 5-6 aprile a Firenze e in Toscana: musei gratis, Half Marathon, eventi proviene da Firenze Post. .com - Week end 5-6 aprile a Firenze e in Toscana: musei gratis, Half Marathon, eventi Leggi su .com La Domenica al Museo e quella Metropolitana, gli Amici della Musica, gli spettacoli teatrali, Bright Festival alla Leopolda, la Fiera quaresimale alle Cascine, l'“Ab-bracciata collettiva” a Campi, la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo a VolterraL'articoloend 5-6e inproviene daPost.

Cosa fare a Torino nel week-end del 5 e 6 aprile: tutti gli eventi in città e provincia. Guida agli eventi del weekend (4 – 6 aprile). Weekend 4, 5 e 6 aprile 2025: cosa fare a Milano e in Lombardia. Cosa fare in città: gli eventi del fine settimana del 5 e 6 aprile. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 4 al 6 aprile: tutti gli eventi. Weekend a Milano: cosa fare sabato 5 e domenica 6 aprile. Ne parlano su altre fonti

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania nel weekend 5-6 aprile: torna la pioggia - Il meteo di Napoli e di tutte le province della Campania per il weekend del 5 e del 5 aprile 2025. Dopo una settimana all'insegna del bel tempo, il ... (msn.com)

L'oroscopo del weekend 5-6 aprile e classifica: Toro gongola in 1ª posizione - L'amore torna al centro dell'attenzione per il Toro, mentre le previsioni sono sfavorevoli per il segno dello Scorpione ... (it.blastingnews.com)

Weekend del 5 e 6 aprile a Milano, cosa fare? Eventi di primavera, sagre, fiere, maratona, mostre e musei gratis - Dovrebbe essere l'arte l'assoluta protagonista del primo weekend di aprile a Milano: il fine settimana rappresenta il culmine della Milano Art Week 2025, la grande kermesse con un programma di oltre 3 ... (mentelocale.it)