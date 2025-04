Grottaferrata nuova veste per via Corridoni

Corridoni, che torna al suo massimo potenziale con alberi messi in sicurezza, nuovo asfalto, parcheggi e dossi. Ai cittadini presenti all'incontro, il Sindaco ha illustrato gli interventi di riqualificazione effettuati sul tratto di strada che affaccia su Via XXV Luglio, sottolineando gli sforzi dell'Amministrazione per venire incontro alle diverse istanze presentate dalla comunità criptense.La strada è stata ripensata nel proprio assetto conciliando la tutela degli alberi storicamente presenti con nuovi posti auto, standard urbanistici necessari. L'Amministrazione Di Bernardo ha prestato attenzione anche alla corretta percorribilità della strada, garantendo un transito a velocità moderata mediante l'installazione di dossi. Di fatto, il progetto ha generato un ottimo compromesso tra le necessità e le criticità rilevate dai cittadini grottaferratesi.

Grottaferrata, una nuova veste per via Filippo Corridoni - NewTuscia – GROTTAFERRATA – Si è tenuta oggi alle 11:30 la passeggiata inaugurale di Via Filippo Corridoni, che torna al suo massimo potenziale con alberi messi in sicurezza, nuovo asfalto, parcheggi ... (newtuscia.it)