Fuori strada con la moto Muore centauro di 68 anni

Ha perso il controllo della sua moto mentre era in curva. Un 'errore' fatale, che è costato la vita a Stefano Giusti, 68 anni. È successo ieri pomeriggio sull'Appennino toscano. L'uomo stava percorrendo il passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, quando, durante una delle tante curve che caratterizza quel tratto di strada, ha perso il controllo del mezzo e nel cadere sarebbe finito nel fosso che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato molto violento. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono stati loro a dare i primi soccorsi al motociclista, che è sembrato da subito in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118: inutili i tentativi di rianimazione, il centauro è morto poco dopo. Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.

Fuori strada con la moto. Muore centauro di 68 anni - Stefano Giusti stava percorrendo il passo del Giogo, in provincia di Firenze. Ha perso il controllo in curva ed è finito in un fosso a bordo carreggiata. (ilrestodelcarlino.it)

Incidente, muore in moto: perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada - Accade in provincia di Firenze, non lontano da Firenzuola, sul Passo del Giogo. Si tratta di un 68enne. Inutile ogni tentativo di rianimazione, con l’intervento del personale del 118 ... (msn.com)

Fuori strada con la moto, muore a 32 anni soccorritrice del 118 - Adv L’incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa si è verificato ieri sera sulla Putignano- Turi. Il sindaco De Tomaso : “Gli antichi dicevano che muore giovane chi al cielo è caro. Ma è una ... (informazione.it)