I dazi degli Stati Uniti sono una minaccia No all’immobilismo

dazi da parte degli Stati Uniti rappresenta una minaccia concreta per il nostro tessuto produttivo e per migliaia di imprese artigiane e piccole e medie imprese che operano nel cuore dell'economia reale. Siamo preoccupati, ma non possiamo permetterci l'immobilismo, serve una reazione tempestiva, coerente e soprattutto strategica". Maurizio Tritarelli, presidente della Cna di Macerata, lancia l'allarme per una situazione che se non affrontata con decisione e in modo intelligente, rischia di travolgere interi settori del nostro Made in Italy, dalla moda all'agroalimentare, dalla meccanica all'arredamento, cancellando posti di lavoro. "Allo stato attuale – prosegue – è impossibile quantificare con precisione il contraccolpo per le nostre imprese. L'impatto non si limita, infatti, alle esportazioni dirette verso gli Usa, ma coinvolge anche le forniture italiane inserite in catene globali del valore.

