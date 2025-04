Palazzo Borromeo si fa bello Un giardino con rose e fontane

rose, fontane, irrigazione e manutenzione del verde: il giardino di Palazzo Borromeo si prepara ad accogliere i visitatori per le prossime festività pasquali mentre procedono i lavori di manutenzione anche dentro la nobile dimora. L’altra mattina, il sindaco Gianpiero Bocca ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori in corso, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, dall’assessora alla Cultura Martina Morazzi e dai funzionari dei settori Ambiente, Lavori Pubblici e Cultura. Dopo la realizzazione dell’impianto di irrigazione per gli oleandri nel Cortile d’Onore, i lavori del nuovo contratto di manutenzione del verde procedono celermente e a breve sarà ultimato anche l’impianto di irrigazione per il nuovo roseto, che sarà collocato di fronte alla Loggia. Grazie alla piantumazione di ben 5. Ilgiorno.it - Palazzo Borromeo si fa bello. Un giardino con rose e fontane Leggi su Ilgiorno.it , irrigazione e manutenzione del verde: ildisi prepara ad accogliere i visitatori per le prossime festività pasquali mentre procedono i lavori di manutenzione anche dentro la nobile dimora. L’altra mattina, il sindaco Gianpiero Bocca ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori in corso, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, dall’assessora alla Cultura Martina Morazzi e dai funzionari dei settori Ambiente, Lavori Pubblici e Cultura. Dopo la realizzazione dell’impianto di irrigazione per gli oleandri nel Cortile d’Onore, i lavori del nuovo contratto di manutenzione del verde procedono celermente e a breve sarà ultimato anche l’impianto di irrigazione per il nuovoto, che sarà collocato di fronte alla Loggia. Grazie alla piantumazione di ben 5.

