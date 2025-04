Ilgiorno.it - Quando la chimica è nel Dna. I Nughes, dal dado al collagene

Dal genio del fondatore è nato uno dei prodotti più amati e conosciuti al mondo: ilStar. È la famosa tavoletta di carne inossidabile al trascorrere del tempo che oggi racconta il desiderio di benessere dell’Italia uscita dalla guerra e l’amore per la cucina. Un’invenzione capace di attraversare i decenni e arrivare sin qui frutto del bernoccolo di Giovanni, il chimico sardo trapiantato in Brianza. Una parabola passata da un piccolo laboratorio creato a Genova, prima di costruire insieme a Danilo Fossati una delle aziende che hanno fatto la storia dell’agroalimentare in Italia e nel mondo. Era il 1948ideò il doppio brodo, surclassando gli altri grossi marchi concorrenti con una formula innovativa che conquistò massaie e mercato. E lo scienziato protesse il proprio segreto con un brevetto, poi ceduto a Star e lui si tenne le royalties.