Sequestrata e seviziata: "Mi ha stuprato nel casale. Diceva: 'O tu o tua sorella'"

di Alessandra Codeluppi Il paravento non riesce a nascondere la sofferenza di una giovane di 18 anni. È talmente profonda da renderle all’inizio quasi impossibile ripercorrere gli abusi subiti quand’aveva 17 anni. "Sono cose che non si raccontano, molto brutte", esordisce lei, siriana, aiutata da un traduttore. Ma poi è riuscita a portare alla luce quella memoria terribile: "Confermo quanto dissi alla polizia: sono stata violentata". Lei e la sua famiglia volevano lasciarsi alle spalle la guerra e il terremoto in Siria, ma finirono nelle mani di trafficanti. La ragazzina fu portata in un casolare a San Rocco di Guastalla e separata dai parenti: fu stuprata da un uomo e poi scaricata in una stazione di servizio a Lodi. Il pakistano 31enne Muhammad Waqas, in custodia cautelare in carcere, è a processo davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e i membri popolari.