Folkstone | Fragile feat Modena City Ramblers è il nuovo singolo

Da venerdì 4 aprile 2025 è in rotazione radiofonica ilestratto dal disco “NATURA MORTA”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile dal 21 marzo. La band annuncia il concerto al Carroponte di Milano, previsto per il 4 luglio, insieme ai. I biglietti sono disponibili su Mailticket.it, TicketOne.it, Ticketmaster.it e presso i punti vendita autorizzati. “” è un connubio tra due anime che si cercavano da lontano. L’incontro tra ied iveste questo brano di un sapore che sa di antico, di un racconto di una voce amica accanto al camino con le note di un violino e di una cornamusa che risuonano nell’aria. “Dedicata a colei che pulsa nelle vene e che accompagna discreta e passionale i nostri giorni.