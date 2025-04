Ilrestodelcarlino.it - Lotta a spray selvaggio. Imbrattano per vendetta la casa di una ragazza. Quattri minori nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Raid vandalico, dalle frasi scurrili dedicate a una ragazzina, alle svastiche sui cassonetti dell’immondizia: la notte brava di quattro giovanissimi anconetani ripresi dalle telecamere e già identificati dalla polizia locale. Si tratta di un gruppo di ragazzini, tutti 15enni tranne uno addirittura di 14 anni, tutti anconetani che a inizio settimana si sono lasciati andare a un vero e proprio raid iniziato nella zona tra via Marchetti e via Pergolesi. Per vendicarsi di una coetanea con cui uno di loro aveva avuto una breve relazione, il gruppo ha disegnato una scritta offensiva nei pressi dell’abitazione dove vive la famiglia della ragazzina; successivamente il gruppo si è spostato nella zona degli Archi dove ha portato avanti altri comportamenti irregolari sempre attraverso l’uso delle bombolette