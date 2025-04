Nuove destinazioni ed incarichi per 58 sacerdoti | dal parroco della Cattedrale al cappellano delle carceri

della diocesi e alle necessità delle comunità, ha designato alcuni sacerdoti ad un nuovo servizio che diventerà effettivo con il mese di settembre.ParrociDon Giulio Albani, di anni 58, attualmente parroco di Mozzo, sarà parroco di Sotto il Monte e di Botta di Sotto il Monte.Don Giuseppe Bellini, di anni 57, attualmente parroco di Boltiere, sarà parroco di Vertova, di Colzate e di Bondo Colzate.Don Roberto Belotti, di anni 60, attualmente parroco di Dalmine, sarà parroco di Sarnico.Don Paolo Biffi, di anni 47, attualmente parroco di Colzate e di Bondo Colzate, sarà parroco di Castione, di Bratto e di Dorga, nell'Unità Pastorale della Presolana.Don Filippo Bolognini, di anni 54, attualmente parroco di Suisio, sarà parroco di Ghisalba.

