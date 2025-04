Ilgiorno.it - I “turisti“ di Cattelan al Museo del ’900. Accordo con il Comune per cinque anni

Dalla donazione definitiva, come per “L.O.V.E.“, il Dito Medio in piazza Affari, al comodato d’uso gratuito perdi ““ neldel Novecento. Ormai l’artista Maurizioci sta abituando a lasciare in esposizione negli spazi culturali milanesi le sue controverse opere. ““ – valore: 10 mila euro – è il titolo dell’installazione chepropose per la Biennale del 1997, una risposta polemica per le condizioni in cui l’artista aveva trovato il Padiglione Italiano durante un sopralluogo: abbandonato e pieno di piccioni.decise di lasciare lo spazio così come lo aveva trovato, collocando sulle travi 200 piccioni imbalsamati e mettendo sul pavimento i loro escrementi. ““ è ora esposta aldel Novecento in uno dei due palazzi dell’Arengario meneghino e ci resterà per