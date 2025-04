Ilgiorno.it - Lino Patruno al cineteatro Mignon. Una serata jazz d’eccezione

Novant’anni ad ottobre,sarà protagonista stasera alle 21 aldi Tirano di uno spettacolo che gode anche del patrocinio del Comune e nasce dall’intraprendenza di Paolo Corraini, 23 anni,ista di Polaggia di Berbenno ormai noto per le sue assidue frequentazioni con le stelle delche da qualche anno riesce a portare a suonare anche in Valtellina e in Valposchiavo. Così sarà anche stasera con il "Show" dove, insieme al cofondatore de I Gufi, si esibiranno Paolo Tomelleri (clarinetto), Gianluca Galvani (tromba), Michele Bartolini (trombone), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Nicola Stranieri (batteria), il valtellinese pianista Chicco Cotelli e, al banjo, Paolo Corraini, che potrebbe essere - anagraficamente parlando – il nipotino di tutti i musicisti di questo eccezionale ensemble.