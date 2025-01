Pronosticipremium.com - Pisilli oro di Roma, il Genoa e poi il rinnovo: da 70mila euro a mezzo milione

Che non sia una stagione facile per lanon è il caso di ribadirlo per l’ennesima volta, ma note positive, ancor prima dell’arrivo di un provvidenziale Ranieri, si possono trovare. Sicuramente Svilar, il portiere snobbato da Mourinho e “regalato” invece da De Rossi al club, che ha ora tra le mani uno degli estremi difensori più forti d’pa per il rapporto qualità-prezzo. Sul belga pende la questione, per lui come per l’altra perla dell’ultimo anno solare giallorosso. Quel Niccolòsbocciato in primavera dalla Primavera, come un bellissimo tulipano della campagna olandese.L’etichetta dino enista, non facile da sostenere nell’era post Totti e De Rossi (vedi Florenzi e Pellegrini), non sembra pesargli per il momento, per un ragazzo che dimostra grinta e attaccamento alla maglia ogni qualvolta viene chiamato in causa.