Ospedale, piano anti-aggressioni: telecamere e un vigilantes in più

Prato, 16 gennaio 2025 – Videosorveglianza, servizio di vigilanza potenziato, una control room per segnalare immediatamente ogni criticità alle forze dell’ordine. Sono alcune delle misure individuate ieri dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Michela La Iacona: all’ordine del giorno le condizioni di sicurezza all’che la settimana scorsa è stato teatro dell’ennesima aggressione, con una giovane infermiera del Santo Stefano di Prato malmenata insieme ad altre due colleghe all’interno del reparto di Psichiatria. Le misure, la cui attuazione sarà immediata, come specificano dalla prefettura, prevedono il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza, con circa 30da installare nei punti dell’in cui più frequentemente si registrano situazioni di caos, ma anche nelle aree parcheggio destinate ai dipendenti.