Ilgiorno.it - Maxi-truffa delle auto alle finanziarie: gli arrestati tutti in silenzio, restano in carcere

Bellusco (Monza Brianza), 16 gennaio 2025 -ini 6 indagati finiti dietro le sbarre per la presunta associazione a delinquere finalizzata allae all'riciclaggio per le, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non pagavano le rate e poi rivendute a ignari clienti. La gip del Tribunale di Monza Angela Colella, firmataria dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza nei confronti di 14 persone, ha già sottoposto ad interrogatorio di garanzia i detenuti, che si sonoavvalsi della facoltà di non rispondere. Nessuno ha presentato richieste di modificamisure cautelari. Tra quelli finiti in manette in Brianza ci sono padre e figlio, 54 e 32 anni, Pietro e Yuri Mottadelli, quest'ultimo titolare di una concessionaria dia Bellusco e il primo con vecchi precedenti penali in materia di veicoli e altri commercianti del settore del Vimercatese, Bartolomeo Arena, Raffaele Iantonio e Luigi Magno, nonché il 34enne Antony Simon Uier di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo.