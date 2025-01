Oasport.it - Matteo Berrettini fuori agli Australian Open: Rune gioca meglio i punti decisivi

Si ferma al secondo turno il cammino di2025 di tennis: l’azzurro cede in quattro set al numero 13 del seeding, il danese Holger, che si impone con il punteggio di 7-6 (3) 2-6 6-3 7-6 (6) dopo tre ore e 26 minuti di aspra batta sportiva ed al terzo turno affronterà il serbo Miomir Kecmanovic.Nel primo set l’azzurro deve subito annullare un break point, ma si rifugia ai vantaggi e tiene la battuta., invece, va in difficoltà nel quarto game, finisce sotto 15-40 ed alla seconda occasionestrappa il servizio al danese, allungando sul 3-1. I quattro giochi successivi vengono dominati dai servizi, con l’azzurro che mantiene agevolmente il break di margine e si presenta alla battuta sul 5-3. Il nono gioco è il più combattuto del parziale:manca due set point non consecutivi, poilo punisce, riuscendo ad operare il controbreak.