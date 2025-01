Gravidanzaonline.it - Lo sfogo di una mamma per la nonna che ha tagliato i capelli per la prima volta alla nipote senza chiedere il permesso

I primi tagli didovrebbero essere un momento dolce da ricordare, magari qualcosa da documentare con una foto, un video, o una ciocca salvata come cimelio. Peccato che le cose non vadano sempre così, come raccontato da unasul social Reddit, che si è sfogata con gli utenti chiedendo pareri e consigli dopo che ladi sua figlia, sua madre, ha pensato di tagliare ibambinaneppureun parere a lei.La, ha spiegato la ragazza, bada a sua figlia un paio di volte al mese, trattenendosi spesso per più giorni e, benché il più delle volte cerchi di rendersi utile con la gestione della bimba, questaha davvero esagerato.“Torno a casa e lei ha fatto il suo primo taglio dia mia figlia. Nessuna discussione, nessun. Avremmo potuto dire di sì se me lo avesse chiesto, e se io e mio marito ne avessimo parlato in anticipo”.