Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: una terrificante palla break annullata dal torinese

15-0 Giusto spingere, il dritto anomalo è out.4-3 AAAAAAAAAAAAAACCCCCCCEEEEEEE (12°). Come si è salvato l'azzurro.A-40 BUONAAAAAA! Servizio al corpo e dritto inside out diche è entrato di mezzo millimetro. FORZA!!!40-40 LA PRIMA VINCENTE. L'URLO DEL LEONE!30-40 Va beh, risposta vincente del brasiliano, con il dritto. Ne ha sbagliate 50 in questa partita sulla seconda, questa è vincente.che vale i sedicesimi.Stavolta lo slice esce30-30 Dritto vincente inside in di!30-15 AAAAACCCCCCCCCCEEEEEEEEEE, undicesimo!! Da campione!15-15 Diagonale di rovescio che dice male, chiaramente, a