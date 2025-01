Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Deromedis sfida Wilmsmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale della quarta tappa della Coppa del Mondo. Ci troviamo in Austria, ae Simonecercherà di accorciare in classifica generale grazie all’inattesa eliminazione del canadese Recce Howden nelle qualificazioni. Per l’azzurro ghiotta chance in ottica classifica generale. Si parte alle 12.30!Una notizia a sorpresa è già arrivata dalle qualificazioni di gara -1: l’eliminazione incredibile del canadese Reece Howden. Novità che potrebbe permettere il sorpasso a Simoneche ha chiuso le qualificazioni al settimo posto. Okay anche le qualificazioni degli altri azzurri: Yanick Gunsch 9°, Dominik Zuech 12°. Edoardo Zorzi 16° e Federico Tomasoni 16°. Tutto liscio anche per Jole Galli che chiude sesta dopo il turno di qualificazione.