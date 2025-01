Ilrestodelcarlino.it - "L’Atleta di Fano torni a casa. Ma non è un’opera di Lisippo"

di Anna Marchetti"dideve tornare nella sua città, ma non chiamatelo ’’". Questo, in estrema sintesi, il pensiero del professor Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, che interverrà domani pomeriggio alla sala Verdi del Teatro della Fortuna (ore 17) invitato dal Centro studi Vitruviani per la presentazione del volume "Un atleta venuto dal mare". "Inizierei col precisare – chiarisce – che non è opportuno continuare ad accostare questa statua a ‘’, poiché la più recente ricerca scientifica ha ormai superato l’interpretazione che la legava al celebre scultore e sulla quale il Getty ha costruito e perpetuato la propria narrazione. Il caso deldiè emblematico e continua a suscitare un’attenzione straordinaria, è in corso un procedimento giudiziario, seguito dalle autorità competenti e dai Carabinieri.