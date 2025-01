Lettera43.it - L’annuncio di Sinner: «Il 2025 sarà l’ultimo anno con Cahill»

Darrenlascerà il team di Jannikal termine della stagione. L’australiano, che collabora con il numero uno al mondo dall’estate del 2022 insieme a Simone Vagnozzi, aveva già anticipato alle Atp Finals che l’altoatesino sarebbe statogiocatore della sua carriera. Ma non che la stessa sarebbe terminata a fine, una notizia ufficializzata dopo la vittoria dicontro Schoolkate al secondo turno degli Australian Open, con lo stesso atleta che durante l’intervista a Eurosport, ha spiegato: «Ha detto lui che ilè la sua ultima stagione. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità».Darren(Getty).: «Vedremo, unè ancora molto lungo.»Nella conferenza stampa post partita peròha lasciato spazio a uno spiraglio per il futuro: «Sono orgoglioso che abbia detto che io sarò il suo ultimo giocatore.