La Juve ha dato l'ok, se ne va in prestito fino a fine stagione

Ladi Cristiano Giuntoli è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato, operazioni in entrata ed in uscita. Questo mercato di gennaio è uno dei più movimentati degli ultimi anni e ci sono diverse operazioni che sembrano in dirittura d’arrivo. Il Napoli ha ceduto Kvicha Kvaratskhelia al Psg ma una delle squadre più attive è sicuramente lache in queste ore si trova dinanzi ad un autentico ribaltone di calciomercato.Laha, se ne va in(Lapresse) TvPlayCome riporta Sky Sport lasta piazzando la cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City, una trattativa da oltre 65 milioni di euro e cifre che lasciano letteralmente a bocca aperta. Numeri importanti e il club bianconero è aperto a cedere qualsiasi big, ci sono giocatori in uscita del calibro di Cambiaso e di Vlahovic e anche l’attaccante è finito nel mirino dell’Arsenal.