Ilgiorno.it - La collezione De Wan e l’aiuto all’Ucraina

Domani, nel suo atelier di via Manzoni 44, De Wan inaugura la primamoda dell’anno con una evento charity a sostegno dell’emergenza freddo in Ucraina. Il brand presenta le sue nuove borse e i foulard unisex unitamente a tante cinture disponibili in 25 varietà oltre ad altre novità di genere come zaini e marsupi in cuoio naturale e la Borsa Sereia, dotata di pochette e portafoglio rimovibile. Capispalla maschili, pellicce, occhiali da sole e bijoux completano l’offerta di queste linee esclusive connotate da quel lusso accessibile che da 70 anni caratterizza il marchio De Wan.