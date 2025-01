Spazionapoli.it - Kvaratskhelia lascia il Napoli, anche la compagna dà l’ultimo saluto: “Grazie. Ti amo” – FOTO

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Ladi Khvichaha deciso di salutare per un’ultima volta la città attraverso alcune immagini sui social Per le ultime calcio, serata amarissima e dopo il video di addio di Khvichaai tifosi e alla città partenopea. Il calciatore georgiano ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento, quello che fino a pochi giorni fa ha rappresentato un clamoroso fulmine a ciel sereno. Nel giro di poche ore, ormai una settimana fa, si è passati dall’interessamento del Paris Saint Germain, ad una trattativa lampo che attende solo l’ufficialità.Manca la firma sul contratto e poilegalmente Kvara avrà chiuso il suo capitolo napoletano. Nelle immagini pubblicate sui social, ha voluto ripercorrere le sue tappe più importanti in azzurro, con un dolorosoai tifosi.