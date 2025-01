Superguidatv.it - Juventus-Milan in chiaro su Dazn: quando vedere il big match e come fare

Saràla prima partita dell’anno di Serie A trasmessa gratuitamente su. Il bigtra le due squadre, che sono divise in classifica da tre punti, si giocherà nel 21esimo turno di campionato. Scopriamo insiemeè in programma eper vederla.Juve-streaming insu: ilin programma per il 21 esimo turno di Serie ATorna l’appuntamento con una partita del massimo campionato insu. Dopo-Napoli, trasmessa lo scorso ottobre, ora un’altra gara dei rossoneri sarà visibile senza abbonamento. Sabato 18 gennaio 2025, sarà infatti possibile, rivincita della semifinale di Supercoppa Italiana. La sfida è in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium.La telecronaca delsarà affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre in campo ci sarà Massimo Ambrosini.