Quotidiano.net - Ita-Lufthansa, il presidente è Pappalardo

Leggi su Quotidiano.net

Finalmente Ita Airways econvolano a nozze. Ieri i tedeschi sono entrati nella ‘newco’ nata dalle ceneri di Alitalia al 41% versando nelle casse 325 milioni di euro. Subito dopo l’assemblea ordinaria degli azionisti di Ita ha nominato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (che passa da 3 a 5 membri), con Sandroindicatoe Joerg Eberhart nuovo amministratore delegato. Tre i nomi scelti dal Mef (che ora è in Ita al 59%) e due dai tedeschi.viene dal mondo dell’aviazione in quanto ex pilota dell’Esercito, con diverse lauree tra cui una in Management, e consigliere dell’Enit, l’agenzia nazionale del turismo. Il neo-ad Eberhart dal 2021 lavora come responsabile dello sviluppo strategico del gruppo tedesco e in passato è stato anchee Ceo di Air Dolomiti.