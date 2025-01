Inter-news.it - Inter-Sassuolo Women, le formazioni ufficiali dei quarti di Coppa Italia!

Leggi su Inter-news.it

Diramate ledi. Alle ore 20.45 il fischio d’inizio del match valido per l’andata deidi finale diFemminile.NUOVA SFIDA – Dopo aver battuto in trasferta il Parma, nei tempi supplementari degli ottavi diFemminile, la squadra di Gianpiero Piovani è pronta per una nuova sfida. Ledisono state appena rese note, con il fischio d’inizio in programma alle ore 20.45 all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. Il tecnico Piovani, che vivrà da grande ex la sfida di questa sera, ha optato per una formazione rimaneggiata, rispetto a quella vista domenica pomeriggio contro la Roma. Di seguito le sceltefatte dai due allenatori per la gara d’andata deidiFemminile.