Il mattone in Toscana viaggia a due velocità | prezzi di vendita quasi fermi +08% mentre volano gli affitti +85%

Lanazione.it - Il mattone in Toscana viaggia a due velocità: prezzi di vendita quasi fermi (+0,8%), mentre volano gli affitti (+8,5%)

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Il mercato immobiliare toscano hato a due diversenel 2024, con idiche sono cresciuti in maniera molto più contenuta (+0,8%) rispetto ai canoni di affitto (+8,5%). Tuttavia, anche questi ultimi hanno rallentato la loro corsa nell’ultimo trimestre dell’anno (+0,5%). Secondo i dati elaborati da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, irichiesti da chi vendeva casa alla fine del 2024 ammontavano a 2.521 euro/mq di media,chi affittava chiedeva mediamente 14,7 euro/mq. Come in altre regioni della nostra Penisola, anche inla domanda si è comportata in maniera differente nei due comparti, crescendo notevolmente nei 12 mesi per le compravendite (+23,5%), e contraendosi per le locazioni (-4,1%).