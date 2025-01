Ilrestodelcarlino.it - ’I protagonisti dell’ortofrutta italiana’. Arriva il tempo degli Oscar

Nella splendida cornice del Palazzo Re Enzo a Bologna, si è svolto ieri sera l’evento intitolato ’I, iniziativa ideata dal Corriere Ortofrutticolo ed organizzato dall’agenzia Omnibus. L’idea, nata nel 2012, ha portato alla realizzazione di un evento unico ed esclusivo che mette al centro I’Italiae i suoi imprenditori, un momento conviviale ma anche di riflessione e di relazioni, che riunisce i vertici delle aziende di produzione e commerciali e della filiera per premiare, in un’atmosfera e in un luogo speciali, imprese, imprenditori e manager degni di un prestigioso riconoscimento a livello nazionale.Italiana si avvale anche della collaborazione di Cso Italy, che ne ha condiviso e supportato l’idea fin dall’inizio.