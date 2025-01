Game-experience.it - I Joy-Con di Nintendo Switch 2 funzionano anche come mouse, suggerisce il trailer di annuncio

Ildidi2 ha acceso la curiosità dei fan, suggerendo una funzionalità anticipata dai leak nei giorni scorsi: i nuovi Joy-Con potrebbero funzionare.Ebbene sì, in una sequenza del video reveal, si vede chiaramente una coppia di Joy-Con agganciarsi a connettori magnetici con una base piatta e scorrere su una superficie, un movimento che ricorda il funzionamento di unsu un tappetino. La base sembra integrare o supportare un sensore ottico, elemento fondamentale per questa modalità di utilizzo.Questo rumor, già discusso nei giorni precedenti, si basa sull’ipotesi che i Joy-Con di2 siano dotati di una tecnologia simile a quella deiottici. Se confermata, questa innovazione potrebbe ampliare le possibilità della console, rendendola ideale per giochi strategici, gestionali e altre esperienze che richiedono un controllo preciso e rapido,Civilization o alcuni sparatutto.