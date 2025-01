I due preti scomunicati che continuano a dire messa in Piemonte | Parlano con la Madonna sono contro Bergoglio e le aperture Lgbt

Leggi su Open.online

Alessandro Maria Minutella e don Pietro Follador, conosciuto come fra’ Celestino della Croce,due ex. Maa celebrarein. Minutella, spiega l’edizione torinese di Repubblica, era stato scomunicato nel 2018, quando era sacerdote a Palermo, e spretato nel 2022. Con l’accusa di aver creato la comunità Piccola Nazareth a Carini ed essersi scagliatola chiesa di Papa Francesco. Per lui è arrivata la scomunica per «il delitto di eresia e per il delitto di scisma». Si era scagliato più voltedefinendo quella da lui guidata una «falsa Chiesa». Parlando di una «Chiesa senza guida, più che cattolica arcobaleno». Con riferimento all’apertura del pontefice nei confronti della comunità+.Alessandro Maria Minutella e don Pietro FolladorFra’ Celestino della Croce invece era stato sospeso per «i suoi continui atteggiamenti pubblici di non comunione con la Chiesa cattolica, con il Santo Padre Francesco e con il vescovo diocesano, senza manifestare alcun segno di ravvedimento».