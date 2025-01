Ilrestodelcarlino.it - I bookmakers credono nel Cavalluccio

C’è fiducia nella salvezza del Cesena, la crisi di risultati (e spesso anche di prestazioni) che dura da un mese e mezzo non ha tolto comunque la convinzione nelle agenzie di scommesse e neiche i bianconeri (decimi in classifica con 26 punti ma reduci da 4 punti nelle ultime sei gare) possano centrare l’obiettivo primario della permanenza in categoria: secondo chi formula le quote infatti dieci formazioni sono al momento maggiormente candidate dei romagnoli a lasciare la categoria. Il Cesena infatti si trova a metà di questa speciale graduatoria, quotato a 5,50 come il Modena, una certa fiducia resiste quindi ovviamente è scesa la quota che un paio di mesi fa era a 7,50. Una formazione non è considerata nella lotta per retrocedere ed è ovviamente la capolista Sassuolo che sta disputando un torneo a parte e se continua così raggiungerà il ritorno nella massima serie con netto anticipo.