Donnapop.it - Grande Fratello, Lorenzo è gay? Finalmente l’incontro con il Guru della Moda: «C’è stato un bacio e una notte speciale»

Leggi su Donnapop.it

Spolverato èoppure no? Al– questa sera – ci sarà un vero e proprio colpo di scena: il famosoentrerà nella casa di Cinecittà!Secondo quanto si vocifera da ormai mesi,potrebbe esseree – poco prima di entrare nel loft di Canale 5 – avrebbe avuto un flirt con un ragazzo, soprannominato, appunto, il. Quest’ultimo ha dichiarato di aver passato con il gieffino una serata molto, durante la quale ci sarebbeanche un.A raccogliere in esclusiva le dichiarazioni delci aveva pensato Biagio D’Anelli che, come sempre, è altamente sul pezzo per ciò che riguarda le dinamiche del. Ma insomma,Spolverato èoppure no? Questo dettaglio, forse, verrà chiarito questa sera durante la diretta.