Gamberorosso.it - Franco Pepe: biografia del pizzaiolo che ha rivoluzionato per sempre la pizza

Leggi su Gamberorosso.it

Uno e centomila. Così si potrebbe rispondere alla domanda: chi è? Un ex professore di educazione fisica, figlio e nipote di ristoratori di Caiazzo, Alto Casertano, dove è nato, cresciuto e ha scelto di vivere e lavorare, fondando, ormai più di un decennio fa, una delle pizzerie più note al mondo. Delle note biografiche asciutte - per dirla quasi nel burocratese di Fazio, l'assistente di Montalbano - suonerebbero più o meno così. Se raccontiamo la storia alla maniera del Gambero Rosso,è il migliord'Italia, hail mondo dellae la figura professionale del, ha portato avanti la riscossa di un intero territorio e dei suoi produttori, tappe che negli anni passati (precedendo Netflix) abbiamo raccontato in una trasmissione andata in onda su Gambero Rosso Tv e in un libro edito nel 2021 in doppia lingua (italiano e inglese), La miaautentica.