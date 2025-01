Liberoquotidiano.it - Firenze, nascondeva cocaina in auto: arrestato un corriere

Leggi su Liberoquotidiano.it

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con il personale della Polizia Stradale del capoluogo toscano, nell'ambito di controlli ai svincolistradali della provincia hanno, nei giorni scorsi, undella droga che stava trasportando 3,5 kg. di. L'uomo, di nazionalità marocchina, con precedenti per spaccio, è stato fermato in uscita al casello di Calenzano. Grazie al fiuto di un cane antidroga, durante la perquisizione, le fiamme gialle hanno individuato un doppiofondo attivato mediante un comando elettromagnetico, nel quale erano occultati tre panetti didi oltre un chilo ciascuno. Il conducente, risultato anche sprovvisto di patente di guida, è statoda finanzieri e agenti.