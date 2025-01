Ilnapolista.it - Devyne Rensch dall’Ajax è il nome nuovo per la difesa del Napoli (CorSport)

C’è unper ladel. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra di Conte si è inserita nella corsa per Davyne. Su di lui c’è anche la Roma. Anzi il club capitolino sembra a un passo dal trovare l’accordo con giocatore e Ajax, squadra di provenienza del difensore. Il suo eventuale arrivo non esclude quello di Danilo.possibile obiettivo delScrive il Corriere dello Sport:“Occhi sull’olandese dell’Ajax,, 21 anni. Un terzino che può giocare centrale e anche mediano. Un jolly. La Roma è avanti, ma l’offerta è bassa, non arriva a 4 milioni. Lui è valutato 7.e Marsiglia sono in agguato“.Arrivano conferme anche dall’Olanda. Il De Telegraaf scriveva qualche giorno fa che “ilvuole ingaggiare il giocatore a parametro zero la prossima estate“.