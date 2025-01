Screenworld.it - CineMind: la psicologia dell’horror

Il cinema, nel rituale della sala, è una delle esperienze per definizione più complete a cui si possa pensare. Le file davanti la biglietteria, i bambini attaccati alle mani dei genitori impazienti di entrare, lo scoppiettio dei popcorn caldi seguito dal profumo che invade i corridoi, il rumore della sala piena che attende lo spegnersi delle luci. Un viaggio di poche ore senza età, fuori da ogni epoca, che annulla il trascorrere del tempo e permette l’accesso in una dimensione altra. Il cinema diventa l’opportunità di chiudere gli occhi sulla frenesia del mondo ed entrare nella trasformazione dell’opera, qualunque essa sia.D’altronde, l’arte è un oggetto di non appartenenza, in continuo mutamento dal frangente in cui viene pensata dal suo autore a quando finisce nelle mani di chi ha il piacere di usufruirne, creando nuovi linguaggi, significati, sfumature.