Chi è Don Chisciotte e perché ci piace sempre tanto?

Donè l’indimenticabile personaggio letterario nato dalla penna di Miguel de Cervantes nell’arco di un decennio e, che, ancora, oggi, continua ad incarnare i valori epici e cavallereschi, incantando i lettori di ogni epoca. Ma chi era davvero questo hidalgo della Mancia che ha deciso di cavalcare contro i mulini a vento?Il suo vero nome era Alonso Quijano e si trattava di un nobile decaduto, oltre che di un lettore accanito di romanzi cavallereschi. La sua passione per queste storie, però, lo ha portato a confondere la realtà con la finzione, fino a convincerlo di essere un valoroso cavaliere errante. Così, armato di una lancia sgangherata e con il suo fedele scudiero Sancho Panza al seguito, decide di affrontare un viaggio per compiere gesta eroiche e difendere i deboli.Una statua in bronzo che rappresenta Done il suo scudiero – Fonte: PixabayLe avventure di Don, dunque, sono una continua alternanza tra momenti comici e riflessioni profonde.