Carrarese-Spezia. La caccia al biglietto. Tre rivendite nel caos

Nove ore di coda per aggiudicarsi unper la partita. Ma c’è gente che ha aspettato anche più ore in due giorni di prevendita, in unaaldi cui in città nessuno ha memoria. E oggi sarà lo stesso. Centinaia i tifosi e le tifose che tra martedì e mercoledì hanno preso d’assalto gli unici tre punti vendita dei biglietti per poter entrare allo stadio per il derby più atteso: il tabaccaio Grillo di via provinciale Avenza Sarzana, la sala scommesse Goldbet di via Genova a Marina di Carrara e il Planetwin di via Pascoli a Massa. Nonostante tutto almeno duemila tifosi sono rimasti fuori, e questo anche se la sindaca Serena Arrighi è andata in deroga aumentando la capienza dello Stadio dei Marmi di 600 posti portando la capienza totale a 4194. Una circostanza, quella di essere rimasti fuori, che in molti tifosi hanno imputato alla società calcistica, colpevole secondo loro di aver venduto i biglietti in soli tre punti vendita e di non averli messi online.