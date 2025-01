Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Rensch ad un passo: Ghisolfi assottiglia le distanze

Leggi su Pronosticipremium.com

La sessione dicontinua e lasi fa sempre più protagonista: dopo l’addio di Enzo Le Fee, ceduto al Sunderland,si prepara ai primi colpi in entrata per andare a sistemare la formazione di Claudio Ranieri per poter affrontare al meglio la prossima stagione. Sono diverse le lacune da colmare, ma una delle più urgenti è quella che riguarda la fascia destra, vista la poca concretezza da parte di Celik e di Zalewski.Per Ranieri infatti è necessario andare a trovare un’alternativa valida a Saelemaekers ed il profilo perfetto corrisponderebbe a quello di Devyne. Stando a quanto riportato da SkySport, il direttore sportivo dellasarebbe vicinissimo al terzino dell’Ajax, classe 2003. La dirigenza giallorossa avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore e adesso si prepara a chiudere la forbice con il club olandese.