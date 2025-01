Ilgiorno.it - Bolton, pronte cento assunzioni: il tonno Rio Mare cresce ancora e il polo di Cermenate si amplia

Milano, 16 gennaio 2025 – La scelta va in controtendenza rispetto a quella di altre multinazionali che lasciano l’Italia per trasferire la produzione in Paesi dove il lavoro costa meno. Il piano industriale 2025/2027 del Gruppo, colosso del settore alimentare e dei beni di largo consumo con sede a Milano, controllato dalla Factor Holding Srl della famiglia Nissim e con oltre 10.500 dipendenti nel mondo, punta sulla Lombardia e in particolare su, nel Comasco, dove sorge il più grande centro produttivo europeo diin scatola con i marchi Rioe Insalatissime. Investimenti che, secondo il progetto presentato ai sindacati, si traducono in un centinaio di posti di lavoro in più nei prossimi mesi: 60 a tempo indeterminato e gli altri con contratti stagionali per far fronte ai picchi di produzione.