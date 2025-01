Australian Open 2025 | Sinner doma in quattro set un ottimo Schoolkate Jannik al terzo turno

Leggi su Sportface.it

non sbaglia e si aggiudica la partita contro Tristan, valida per il secondodegli. Una partita ricca di insidie per il numero uno al mondo: l’o, infatti, non ha nulla da perdere ed è dotato di colpi molto interessanti, che gli permettono di aggiudicarsi il primo set. Il campione italiano, però, dall’alto della sua esperienza non si fa prendere dalla frenesia e cresce punto dopo punto, con pazienza, fino a imporsi per 4-6 6-4 6-1 6-3. Nelaffronterà Marcos Giron, reduce da un match diore che lo ha visto prevalere su Tomas Martin Etcheverry (che al primoaveva eliminato Flavio Cobolli) per 7-5 3-6 7-5 3-6 6-4.(ITA) during his first round match at theat Melbourne Park in Melbourne, Australia, on January 13,