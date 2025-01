Bergamonews.it - Allevi al Donizetti: “Il tour del mio ritorno alla vita”

Bergamo. “È ildel mio”. Tra timidezza ed ironia, così si presenta Giovanniin occasione della tappa bergamasca del suo Piano Solo, che ha divertito ma soprattutto emozionato il pubblico presente. Nella serata di mercoledì 15 gennaio, un Teatrosold out ha accolto il compositore e pianista, che ha ripreso il suonelle principali città italiane riproponendo i suoi successi, che hanno fatto conoscere la sua ‘classica contemporanea’ al grande pubblico.Undi concerti in pianoforte solo ripreso mentre continua la sua battaglia, iniziata più di un anno fa, contro il mieloma multiplo. Una malattia che l’ha segnato, che lo costringe “a vivere il presente”, ma chesembra affrontare con le giuste dosi di determinazione ed ironia.Un’indole autoironica che segna anche il concerto al, attraverso un dialogo con il pubblico dove l’introduzione ai singoli brani è occasione per presentare la propria, ma soprattutto le proprie fragilità, scherzando con esse.