Una candidatura anche per la nostra Isabella Rossellini

Annunciate le nomination dei BAFTA 2025, i principali riconoscimenti del cinema britannico. Le statuette verranno consegnate durante la cerimonia del prossimo 16 febbraio, condotta dalla star scozzese David Tennant. In testa Conclave di Edward Berger con 12 candidature (nominata), seguito dal musical Emilia Pérez di Jacques Audiard con 11 nomination. Niente da fare invece per Alice Rohrwacher che non è entrata nella cinquina del Miglior film non in lingua inglese. Golden Globes 2025, srotolato il tappeto rosso: al via la stagione dei premi X Leggi› Sara Serraiocco: «Sogno l’Oscar, i premi sono carezze per gli attori» BAFTA 2025: tutte le nominationMiglior filmAnora The Brutalist A Complete Unknown Conclave Emilia Pérez Timothée Chalamet è Bob Dylan in a “A Complete Unknown” guarda le foto Leggi› Timothée Chalamet in a “A Complete Unknown”: «Volevo rendere giustizia a Bob Dylan» Miglior regiaAnora – Sean BakerThe Brutalist – Brady CorbetConclave – Edward BergerDune: Parte Due – Denis VilleneuveEmilia Pérez – Jacques AudiardThe Substance – Coralie FargeatMikey Madison in “Anora”.