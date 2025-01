Puntomagazine.it - Torre del Greco: violenza di genere. Marito e moglie in caserma per una denuncia, arrestato l’uomo.

delera sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa che era accanto a lui inÈ pomeriggio e siamo adel. Nelladei Carabinieri è appena entrata una coppia di coniugi. Sono un uomo e una donna e hanno 61 e 60 anni. I due chiedono di fare una. Nulla di trascendentale: una querela legata a problemi che possono sorgere quotidianamente in qualsiasi famiglia.Il maresciallo li accoglie e inizia ad ascoltare i fatti che vengono raccontati. Routine insomma ma l’atteggiamento della coppia – tra il timoroso e il diffidente – insospettisce il militare che si allontana per approfondire con calma la vicenda.Il militare effettua gli accertamenti su quella coppia che sta attendendo in sala d’attesa ed emerge la verità.è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e la vittima è proprio lache in quel momento siede accanto a lui.