Tivù La Guida, a breve anche disponibile sul canale 500 del digitale terrestre

lasi rinnova, consolidandosi come uno strumento indispensabile per orientare i telespettatori nella vasta offerta della televisione gratuita. L’applicazione, già da tempo apprezzata per la sua capacità di facilitare la scelta dei programmi, si prepara a un’evoluzione significativa che abbraccerà le nuove tecnologie e i dispositivi connessi, portando l’esperienza dell’utente a un livello superiore.Dopo l'avvio del progetto su satellite alla fine del 2024, “la” sarà prestoper tutti i televisori compatibili con lo standard HbbTV, offrendo agli spettatori della TVe della piattaforma satellitaresat una soluzione pratica, moderna e intuitiva per accedere all’intero panorama televisivo. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’integrazione tra tecnologia e semplicità d’uso, rendendo più immediata la consultazione dei palinsesti.