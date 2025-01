Ilrestodelcarlino.it - Sotto ora c’è Smith al posto di Oduro: ha debuttato con 10 rimbalzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ una delle piazze che in quest’A2 fa meno rumore, ma Vigevano vanta una tradizione di pallacanestro molto antica, un pubblico che se ne intende ed un fattore campo importante. Rispetto all’andata l’Elachem ha cambiato uno straniero, tagliando un ‘atletone’ come Princee puntando su Andrew, rilasciato da Pistoia: un lungo più tecnico ed esperto, che ha avuto subito impatto sulla squadra, debuttando con 9 punti e 10. Ma rispetto al match di Pesaro non ci sarà quello che aveva fatto i danni più grossi, ovvero Gabriele Stefanini (che segnò 24 punti), infortunato. La società era corsa ai ripari prendendo Tommaso Raspino che però dopo una sola partita si è fatto male. Nonostante questi inciampi, la squadra di coach Lorenzo Pansa non s’è persa d’animo e ha messo in fila tre vittorie, l’ultima delle quali domenica scorsa sbancando un palazzo sempre ostico come quello di Livorno con la tripla dell’albanese Taflaj allo scadere.