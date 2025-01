Iltempo.it - "Sono diventate rococò". Barbara Alberti boccia le femministe

alla carica su politically correct e utero in affitto. La scrittrice denuncia i paradossi del politically correct e critica lepiù attente al linguaggio che alla sostanza delle cose. A cominciare dall'utero in affitto che viene difeso proprio dalle. L'ottimapic.twitter.com/hZHiZ58jxc — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) January 13, 2025 "Le- attacca- Adesso badano solo al linguaggio. Se uno dice: "Che tette!" scoppia l'inferno. E magari a una donna può anche piacere sentirselo dire, pensa un po'! Se non è volgare e se è un omaggio è piacevole. Oggi mi pare tutto di forma. Trovo tremendo che venga difeso l'utero in affitto. Mi sembra che leitaliane si attacchino molto alle parole e cerchino più che altro lo scandaletto quotidiano che è un po' la cultura dei social: vogliamo il colpevole".