LaA sta vivendo una trasformazione sempre più marcata, con un crescente numero di club cheno nelle mani di investitori stranieri. Negli ultimi anni infatti il panorama delleitaliane si è arricchito di volti e capitali internazionali, con un forte predominio di gruppi provenienti dStati Uniti. Recentemente, ilggio delalla società statunitense Presidio Investors ha portato a un cambiamento significativo: per la prima volta infatti oltre il 50% dei club dellaA è gestito da investitori stranieri. Un dato che rispecchia l’internazionalizzazione crescente del calcio italiano.ACF Fiorentina’s president Rocco Commisso during Empoli FC vs ACF Fiorentina, Italian soccerA match in Empoli, Italy, September 29 2024Lela fanno da padroneCome detto, tra lesono quelle americane le più numerose.